OM : un ancien coach de l’ASSE défend Gattuso et tape sur Longoria

Désormais membre permanent des « Grandes gueules du Sport » le dimanche sur RMC Sport, Pascal Dupraz a évoqué la situation de l’OM. L’ancien coach des Verts refuse de céder à la facilité en tapant sur Gennaro Gattuso.

« Je ne suis pas déçu par Gattuso mais par la qualité de l’effectif de l’OM. Ce sont les joueurs sur le terrain… Cette équipe est à sa place au risque de décevoir les supporters. Je les adore mais cette équipe va finir quatrième ou cinquième, pas davantage. Elle n’a pas le potentiel tout simplement. Défensivement, quand elle ne joue pas à trois, elle est en difficulté. Le milieu de terrain a des manques de complémentarité et devant ça ne fait pas la différence. »

« C’est plus Longoria et le recrutement que je veux stigmatiser »

Pour Dupraz, le vrai responsable n’est autre que Pablo Longoria, lequel a trop joué sur l’instabilité avec ses tours de magie du Mercato : « À l’OM il n’y a pas de continuité. C’est plus Longoria et le recrutement que je veux stigmatiser. Pour construire une équipe, il faut que les joueurs restent plus longtemps que six mois. On ne peut pas changer tous les six mois d’entraîneurs et de joueurs.»

