OM : un ancien coach du FC Nantes mieux que Sampaoli pour remplacer Villas-Boas ?

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

La priorité de l’OM pour remplacer André Villas-Boas se nomme Jorge Sampaoli, actuellement à l’Atletico Mineiro. Ce lundi pourrait marquer un tournant dans la résolution de ce dossier épineux. De son côté, le technicien argentin serait intéressé par le challenge olympien mais il attendrait la fin de saison pour éclaircir son avenir.

Le média brésilien UOL a fait un topo sur le sujet et a affirmé que le fait de pouvoir jouer la Ligue des champions joue beaucoup dans l’intérêt de l’ancien sélectionneur du Chili pour l’OM. « Il est optimiste le Sampa... », a ironisé le journaliste Nico Faure. Si l’option Sampaoli venait à capoter, Lucien Favre et Walter Mazzarri seraient d’autres pistes gardées sous le coude par Pablo Longoria. Une autre bien plus illusoire pourrait mener à un certain Sergio Conceiçao, qui connaît bien la Ligue 1 pour avoir officié au FC Nantes en 2016-2017.

Sergio Conceição sera libre en juin...

C’est en tout cas l’idée lancée par François David. « Pour vous donner un avis perso sur le meilleur coach possible pour l’OM, il est actuellement sur le banc du FC Porto. Mais il n’est pas libre pour le moment », a récemment glissé sur Twitter le journaliste d’Eurosport. Préision d’importance : le technicien portugais, que l’OM a croisé cette saison en Ligue des champions avec deux revers à la clé, sera libre en juin...