OM : un ancien de l'ASSE détruit un proche du FC Nantes après son tacle sur Guendouzi

Après la victoire ce dimanche de l'Olympique de Marseille face à Montpellier (3-2) en clôture de la première journée de Ligue 1, Gilles Favard, qui est un proche de Waldemar Kita et du FC Nantes, n'a pas manqué de tacler le milieu de terrain de l'OM, Mattéo Guendouzi, pour sa prestation.

"Guendouzi, on ne l'a pas vu en première mi-temps, on s'est demandé s'il jouait. S'il n'a pas des cheveux comme il a, on ne le voit pas. On va nous dire qu'il est bon parce qu'on le voit avec ses cheveux", a lâché le consultant sur le plateau de L'Equipe du Soir.

Des propos qui ont fait bondir l'ailier gauche français de Newcastle, Allan Saint-Maximin. "Culotté de la part de quelqu’un qu’on remarque sur les plateaux pour autre chose que la « finesse » de ses analyses. Bravo pour ton match Mattéo Guendouzi", a rétorqué l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne sur son compte Twitter.

Culotté de la part de quelqu’un qu’on remarque sur les plateaux pour autre chose que la « finesse » de ses analyses 🙃 Bravo pour ton match @MatteoGuendouzi 👊🏾 — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) August 9, 2021