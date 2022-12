OM : un ancien de l'ASSE évoluant à Hyères met les choses au clair avec les Phocéens

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Fixé au samedi 7 janvier 2023 à 15h30, le 32e de finale de Coupe de France entre l'OM et Hyères ne sait toujours pas où il se jouera. La FFF a refusé que ce soit à Mayol. Le Vélodrome est une piste envisagée et le président des pensionnaires de National 2, Mourad Boudjellal, a expliqué que ce serait ça ou le forfait. Une drôle de façon d'aborder un rendez-vous aussi important pour les Varois. Et ce n'est pas le pire : dans une interview au site En Vert Et Contre Tous, l'ancien ailier stéphanois Yohan Mollo (33 ans) a expliqué que ce match de Coupe n'était pas une priorité pour lui et ses partenaires...

"Honnêtement, la priorité c’est le championnat, a déclaré le Provençal, reconverti latéral droit. En championnat, même si on a fait dix matches sans défaite, on a du mal à enchaîner les victoires. Ce match-là face à Marseille, c’est la cerise sur le gâteau dans le sens où ça vient récompenser le travail de la saison. L’objectif, c’est d’aller le plus loin possible mais notre objectif principal reste d’avoir de bons résultats en championnat."