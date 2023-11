OM : un ancien de l'ASSE voit les Phocéens terminer loin du podium

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Privés de football depuis dix jours et la victoire sur l'AEK Athènes (3-1) en Europa League, les supporters de l'OM ont déchanté samedi soir. Le LOSC est venu prendre un point au Vélodrome (0-0) dans un match où l'inefficacité des Phocéens a fait peine à voir. Clairement, cette équipe a beaucoup de manques et on la voit remonter au classement dans les semaines qui viennent, même si le calendrier sera moins relevé après Lens. C'est l'avis de Pascal Dupraz qui, sur RMC, pense que cet OM ne finira pas dans la zone Champions League...

"Marseille est moins bon que beaucoup d’équipes du championnat"

"Je pense que Marseille est intrinsèquement moins fort ou collectivement moins bon que beaucoup d’équipes du championnat comme Paris, Monaco, Nice, Lille et même Lens, a commenté le Savoyard, détesté dans le Forez pour n'avoir pas su maintenir l'ASSE lors de la saison 2021-22. Je comprends les sifflets du Vélodrome quand on voit Pau Lopez jouer à 30 mètres de son but et rendre le ballon à l'adversaire. Il reste beaucoup de matchs, mais c’est une tendance et il y a encore beaucoup de travail."

