OM - Mercato : Alexis Sanchez supplié de quitter l'Inter Milan

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Arturo Vidal a bien été explicite avec l’Inter Milan. L’ancien joueur du club, parti en 2022, a supplié son coéquipier de sélection de quitter l’Inter Milan. Alexis Sanchez est revenu de son prêt cet été de l’Olympique de Marseille, sans pour autant trouver le chemin des filets. En effet, le Chilien n’a joué que 14 matchs sur 24 matchs possibles toutes compétitions confondues, pour seulement 5 petites titularisations. Une situation insupportable pour son ami Arturo Vidal.

“S'il te plaît, quitte l'Inter”

La bombe a été lâchée. Dans une interview pour Inter News, Arturo Vidal a été amené à s’exprimer sur les difficultés que son coéquipier trouve dans le nord de l’Italie. L’ancien joueur du Bayern n’y est pas allé de main morte: “Alexis, si tu m'écoutes, s'il te plaît, quitte l'Inter. Il n'aurait jamais dû revenir. Je le lui ai même dit. Il aurait dû aller dans un club où il aurait pu s’amuser en jouant, être aimé des gens, mais il est têtu. Mkhitaryan joue et pas Alexis, j'ai vraiment envie de me suicider en pensant à quelque chose comme ça. Cela me met en colère, Alexis est trop fort. Ses coéquipiers de l'Inter ne sont pas meilleurs avec lui, l'entraîneur ne veut pas de lui et c'est tout”.

🔵 Message d’Arturo Vidal pour Alexis Sanchez:



«Alexis, si tu m'écoutes, s'il te plaît, quitte l'Inter. Il n'aurait jamais dû revenir. Je le lui ai même dit. Il aurait dû aller dans un club où il aurait pu s’amuser en jouant, être aimé des gens mais il est têtu.



Mkhitaryan… pic.twitter.com/gUt9eahkJk — Inter FR (@InterMilanFRA) January 7, 2024

Podcast Men's Up Life