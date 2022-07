OM : un ancien de la maison bien connu de Rudi Garcia de retour ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Il s’agit de Frederic Bompard. Cet ancien gardien avait rencontré Rudi Garcia en formation à Corbeil-Essones. Les deux se lieront d’amitié et Bompard restera proche de Garcia en devenant son adjoint au LOSC lors du titre de champion de France, puis le suivra à l’AS Roma et à l’OM.

Passé entraîneur titulaire à Guingamp qu’il a maintenu en Ligue 2, Bompard est maintenant dans le viseur de l’OM pour redevenir entraîneur adjoint, cette fois sous l’égide d’Igor Tudor. Le technicien connaît bien le club phocéen et pourrait y faire son grabd retour sans son ami. L’ancien coach guingampais a également une touche pour rester entraîneur principal puisque Bruno Irlès est sur la sellette à Troyes et le nom de Bompard semble être celui qui ressort le plus d’après Foot Mercato.