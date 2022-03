OM : un ancien du FC Nantes a creusé le fossé entre Longoria et Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Il y a de l’électricité dans l’air à Marseille, où l’OM commence à faire grincer les dents des supporters en raison notamment de ses piètres résultats au Vélodrome. Dans le viseur, un homme : Jorge Sampaoli. Le technicien argentin se sait dans le collimateur mais n’est pas du genre à rester les bras croisés. Pablo Longoria non plus.

Selon L’Équipe, le président de l’OM a demandé quelques comptes à son coach sous la pression de Frank McCourt. Le cas des joueurs recrutés au cours du dernier mercato estival et qui cirent le banc de touche cette saison seraient notamment au centre des débats. Pape Gueye mais surtout Amine Harit sont concernés.

« Le cas d’Amine Harit, qui ne joue jamais ou presque, est problématique aux yeux de Longoria, rappelle le quotidien sportif. Longoria s’était cassé la tête pour le recruter l’été dernier jusqu’à convaincre Alvaro Gonzalez, Leonardo Balerdi et Pol Lirola de baisser temporairement leurs salaires. » Étrangement, ces trois généreux peinent aussi à retrouver de leur aura...

👉🏼Sampaoli : « C’est l’OM qui m'importe. Ce n’est pas les joueurs, Sampaoli, le président, ou les supporters. C’est le fait que l’OM finisse le plus haut possible. Demain, on a un gros match. C'est une étape de formation pour les jeunes. On doit dépasser nos peurs. » #TeamOM