OM : un ancien du PSG félicite Longoria et Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Pour les plus anciens, Mickaël Madar, c'est ce jeune attaquant qui avait précipité la défaite de Sochaux en finale de la Coupe de France 1988 en loupant son tir au but. Pour les plus acharnés des supporters de l'OM, c'est un joueur qui avait contribué à la victoire du PSG dans le Clasico à trois journées de la fin de la saison 1998/99, précipitant la perte du titre aux dépens de Bordeaux. Pour tout le monde, c'est aujourd'hui un consultant de Canal+ qui a le bon goût de ne pas être pro-Paris.

On en veut pour preuve ses propos élogieux envers l'OM tenus hier sur Canal+ Sport : « Depuis le début de saison, c’est l’équipe qui m’impressionne le plus. Dans le jeu, je trouve que le dépassement de fonction, ils le font régulièrement. Que ce soit les centraux, les latéraux, les milieux de terrain, tout le monde va porter le danger devant. C’est homogène et tout le monde se bat, je trouve vraiment qu'il y a un bon état d’esprit à Marseille, contrairement aux années précédentes. Je retiens aussi leur mercato parce que je trouve qu’avec peu de moyens, Longoria a fait des bonnes choses. Avec Ünder à droite, De la Fuente à gauche, Gerson qui marque même s’il est un peu en dedans, derrière ça tient la route… Je trouve que c’est pas mal ce qu’il a fait. »