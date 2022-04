OM : un ancien entraîneur balance les vraies raisons du retour de Payet à Marseille

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Entre Dimitri Payet et l'OM, c'est une véritable histoire d'amour, nul ne peut en douter. Le Réunionnais ne cesse de le rappeler cette saison, notamment cette semaine, quand il a expliqué qu'il avait refusé une offre de Manchester United pour revenir en Provence en janvier 2017. Mais, sans aucune intention de polémiquer, son entraîneur à l'époque de West Ham, Slaven Bilic, a révélé que c'est surtout le refus des Hammers de revaloriser son contrat qui a incité le meneur de jeu à aller voir ailleurs...

"Quand je parle de Dimitri, je ne peux en dire que du bien, a déclaré le Croate à FourFourTwo. Avec West Ham, il est devenu une star de la Premier League et a percé en équipe nationale. Et puis, il a pris part à l'Euro 2016 et a demandé à être revalorisé ou à partir. Le club a refusé car il l'avait déjà fait lors de sa première saison. Moi, j'étais au milieu de tout ça et je l'ai vu devenir un peu moins bon. Il a alors dit qu'il voulait rentrer chez lui. Ça n'a pas été facile pour moi de gérer cette situation, mais on l'a fait d'une façon intelligente. Pendant la période de Noël, quand il y avait beaucoup de matches, nous espérions qu'il allait rester. Il donnait le meilleur de lui-même mais il était différent au niveau de l'attitude. A partir du moment où il a été chez nous, il a changé de statut et ça a été encore plus le cas après l'Euro. Il est normal que l'appétit d'un joueur grandisse quand cela se produit..."

Treat yourself to some Dimitri Payet stunners today 🪄 [THREAD]



(via @europacnfleague)pic.twitter.com/dVaNRefVQR — B/R Football (@brfootball) April 12, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur