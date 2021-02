OM : un ancien joueur lâche ses infos et relance les espoirs de vente du club !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Il y a une dizaine de jours, la sphère OM prenait feu suite aux annonces du journaliste Thibaud Vézirian, qui assurait que la vente du club était conclu et qu'un communiqué était même déjà prêt à être diffusé. Problème, rien n'a été officialisé depuis et ce qui semblait imminent ressemble fort pour le moment à un énorme espoir déçu.

De quoi provoquer l'agacement de nombreux supporters de l'OM qui avaient besoin de bonnes nouvelles dans la période troublé traversée par le club. Pour autant, sans être imminente, cette vente du club peut toujours avoir lieu dans un horizon un peu plus lointain. C'est justement le sens des informations de l'ancien joueur de l'OM Jean-Charles Debono.

Des pourparlers sérieux seraient en cours

Ancien joueur de l'OM à l'époque des Minots et désormais consultant pour Football Club de Marseille, Debono a confirmé que des discussions seraient bien en cours entre le clan Al-Walid Bin Talal et Frank McCourt. « C'est en bonne voie. Maintenant, les ventes ne se font pas du jour au lendemain. Il faut savoir qu'il y a des avocats, des juristes, toutes les banques au milieu. Il y a vraiment des pourparlers. C'est en discussion, c'est réel. Maintenant c'est une question d'argent. Mais ça se fera, le club sera vendu. Je ne peux pas vous en dire plus. »