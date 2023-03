OM : un ancien marseillais se livre sur la méthode Tudor et sur le PSG

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Loin des yeux, mais pas loin du coeur. Car Florian Thauvin, qui a quitté par la petite porte les Tigres de Monterrey au Mexique et évolué désormais dans le Calcio (Udinese), continue de suivre avec grande attention les résultats de l'OM. Ainsi, et pour le compte de l'agence de presse EFE, il a donné son sentiment sur la saison actuelle des joueurs d'Igor Tudor.

En complimentant le technicien croate, mais en admettant également que le titre de champion était difficilement envisageable. "Ils travaillent et jouent très bien. Ils ont de très bons joueurs et un excellent entraîneur. Ce qui se passe, c’est que c’est très difficile en France parce que le PSG est là et ils ne perdent qu’un ou deux, maximum trois matchs par an, donc c’est difficile de finir premier."