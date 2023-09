OM : un ancien sélectionneur de l’Italie proposé pour remplacer Abardonado

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Qui succèdera à l’intérimaire Jacques Abardonado sur le banc de l’OM après le Classico face au PSG ? Alors que Pablo Longoria et Javier Ribalta se sont mis en quête d’un remplaçant à Marcelino sur le banc du club phocéen, peu de pistes ont réellement fuité.

Après Pacheco, la rumeur Donadoni !

Comme nous avons été en mesure de vous le confirmer ce matin, le portugais Jaime Pacheco (Pyramids FC, 65 ans) dit avoir une offre et a même officiellement demandé à ses dirigeants de le libérer afin qu’il signe à Marseille après le match de son club égyptien lundi. Mais il n’est pas dit que l’ancien coach de Boavista soit l’heureux élu, l’OM ayant l’habitude de creuser plusieurs pistes en même temps (au moins trois).

D’après Foot Mercato, il existe une piste en Italie avec Roberto Donadoni, qui a été proposé à Javier Ribalta et à Pablo Longoria ces dernières heures. Ancien sélectionneur de l’Italie (2006-08), également passé sur le banc de Livourne, du Genoa, de Naples, de Cagliari, de Parme et du FC Bologne, le technicien de 60 ans n’a cependant plus entraîné depuis trois ans et son ultime expérience à Shenzhen. Pas sûr qu’il s’agisse de l’heureux élu …

Exclu FM : Roberto Donadoni a été proposé à l’OM pour succéder à Marcelino.



▪️Ribalta et Longoria contactés.

▪️Sélectionneur de l’Italie entre 2006 et 2008.

▪️Profil expérimenté et positif.

▪️Dernière expérience à Shenzhen après plusieurs passages en Serie A.@footmercato pic.twitter.com/H2E7Z5Ixk1 — Josué Cassé (@CasseJosue) September 24, 2023

