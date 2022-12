OM : un as dans la manche de Tudor pour la suite de la saison ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Dans le quatrième épisode de la saison d'Objectif Match, série qui entre dans l'intimité du club phocéen, Leonardo Balerdi a été invité à s'exprimer sur Alexis Sanchez, recrue phare de l'Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival.

"Il est spécial"

Pour le défenseur central argentin, l'OM a un as dans sa manche avec l'attaquant chilien, qui fête ce lundi son 34e anniversaire. "Il est spécial, mais c'est aussi un apport très positif pour l'équipe. Avec lui, tu sais que tu as un as dans ta manche et qui sait ce qu'il peut faire sur le terrain. Je lui ai déjà dit qu'il parlait beaucoup, mais quand il parle, on doit en profiter. Parce qu'il a beaucoup d'expérience, il connait très bien le football et en l'écoutant, en essayant de comprendre les mouvements qu'il fait pour bien utiliser le ballon, mais aussi pour que, lorsque je me retrouve contre un joueur de sa qualité, je me montre à la hauteur."

Feliz cumpleaños @Alexis_Sanchez ! 🥳🎂

𝗘𝗹 𝗻𝗶𝗻̃𝗼 𝗺𝗮𝗿𝗮𝘃𝗶𝗹𝗹𝗮 fête aujourd’hui ses 3️⃣4️⃣ ans ! 🎈 pic.twitter.com/Mhnk2GnCgt — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 19, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur