OM : un autre club mythique mis à feu et à sang par les supporters, les images sont terrifiantes

Les scènes de violence sont encore ancrées dans l’esprit collectif. Samedi, c’est un début d’insurrection auquel les supporters de l’OM se sont donnés à la Commanderie. Sans aucune retenue, une cinquantaine d’entre eux a manifesté puis a pénétré dans l’enceinte du club phocéen pour instaurer un climat de peur aux salariés du club phocéen.

Depuis, ces exactions ont tourné en boucle et son évidemment pointées du doigt en France. En Algérie, ces scènes ont visiblement trouvé un écho inquiétant. Deux jours après ces violences caractérisées, les supporters du MC Alger ont en effet eux aussi fait ce choix inconsidéré pour exprimer leur colère au sujet des récentes contre-performances de l’équipe et l’absence de recrues durant le mercato.

« Leurs auteurs ont été manipulés »

« Des dizaines de supporters du ‘Doyen’ s’en sont pris lundi au siège de la Sonatrach, société pétrolière et actionnaire majoritaire du club, affirme le site Afrik.foot. Le portail du bâtiment qui abrite les locaux de l’entreprise étatique a ainsi été forcé et des fumigènes ont été lancés sur la façade de l’immeuble aux cris de ‘Libérez le Mouloudia !’ »

Comme à l’OM, ces actes ont été condamnés par le club. « On condamne avec fermeté ces actes de vandalisme, a réagi le président du MCA Abdelnacer Almas. On considère que leurs auteurs ont été manipulés par des gens qui se reconnaîtront d’eux-mêmes et qui veulent pêcher en eau trouble. » Dernier parallèle avec le club phocéen, qui reçoit le PSG dimanche en L1, le MC Alger a un derby bouillant programmé le même jour contre l’USMA.