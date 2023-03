OM : un autre flop de Longoria pointé du doigt

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Pablo Longoria a apporté un vent de fraicheur à l’OM. Depuis son arrivée en tant que président du club, l’Espagnol a réussi à créer un effectif très équilibré, ce qui a permis au club olympien de retrouver la Ligue des Champions. Cependant, alors que les salaires des joueurs de l’OM viennent d’être dévoilés, l’un de ces flops fait réagir.

Bailly fait débat...

En effet, Eric Bertrand Bailly possède le troisième salaire le plus élevé du club avec 450 000 euros par mois. Or, le défenseur ivoirien n’a disputé que 11 matchs avec l’OM depuis le début de la saison. Un rendement très inférieur à d’autres joueurs, comme Chancel Mbemba ou Matteo Guendouzi, qui sont plus décisifs avec l’OM et touchent un salaire inférieur.