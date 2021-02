OM : un autre que le prince Ben Talal envoyé à Marseille pour la vente ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Si les rumeurs de vente de l’OM sont toujours au coeur de l’actualité, toutes têtes bien-pensantes du football français ne semblent pas trop y croire. Pierre Ménès est par exemple venu lâcher une petite bombe hier en se mouillant sur un sujet qui met les supporters marseillais sens dessus-dessous.

« Moi, ceux qui sont sur le dossier d’une possible vente de l’OM me disent que c’est bidon, donc j’ai des gros doutes, a-t-il lâché sur Canal+. C’est bien gentil de racheter l’OM, mais bon McCourt veut 460 M€, il y a des dettes à hauteur de 200 M€, il faut au minimum 200 M€ pour retaper une équipe. Il faut donc 860 M€ et en plus les politiciens marseillais veulent que le mec rachète le Vélodrome. On est donc sur un petit budget de départ de 1,2 ou 1,3 milliard d’euros. Il va falloir le trouver le pigeon. »

Riolo doute, Vézirian persiste

C’est ensuite Daniel Riolo qui a installé la climatisation. « J’ai été surpris par les médias qui se sont mis à relayer ça, a-t-il commenté. J’ai eu des personnes qui m’ont dit que c’était bidon. Je suis pour la vente, ce serait bien pour tout l’eco-système ! Mais malheureusement, Jacques-Henri Eyraud est toujours à la tête du club et il n’est pas vendu ! »

Dans sa dernière sortie, Thibaud Vézirian a de son côté donné une petite information qui est passé inaperçue. S’il reste droit dans ses bottes, le journaliste de la chaîne L’Équipe a laissé place au doute concernant la personne qui serait en jeu pour la négociation finale. Et celle-ci ne serait pas le prince Al-Walid Ben Talal.

Le fils de Ben Talal envoyé à Marseille ?

« Je le répète, c'est une certitude, l'acte de cession est signé, a-t-il clarifié. En revanche, je ne sais pas si Al-Walid ben Talal a prévu de se montrer à Marseille, d'autant que je n'ai jamais dit qu'il serait la tête d'affiche officielle du projet de l'OM. Cela pourrait être son fils, ou quelqu'un de plus jeune. Selon des informations de la mairie de Marseille, la vente pourrait être officielle cette semaine. »