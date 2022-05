OM : un avant-match chargé d'émotion jeudi contre le Feyenoord

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Comme si la passion n'allait pas être à son maximum jeudi soir pour la demi-finale retour d'Europa League Conférence contre le Feyenoord Rotterdam, entre la défaite de l'aller (2-3), la possibilité de soulever un trophée en cas de qualification et la soif de revanche après la déroute de dimanche, l'OM s'est préparé un avant-match rempli d'émotions dont il a dévoilé le compte-tenu.

Car, en effet, nous serons le 5 mai 2022 et il y a trente ans jour pour jour, une tribune en préfabriqué de Furiani s'effondrait avant la demi-finale de Coupe de France entre Bastia et l'OM, faisant 19 morts et 2357 blessés. La France a décidé de ne plus jouer à cette date mais l'UEFA n'en à que faire. Avant la partie, une minute de silence sera respectée, des images diffusées sur les grands écrans et un texte lu par le speaker. L'OM a en outre obtenu le droit de jouer avec un brassard noir. Beaucoup d'émotions en perspective avant le grand frisson !

Un texte sera lu par le speaker André Fournel et des images seront projetées sur l’écran géant du Vélodrome#TeamOM #Marseillehttps://t.co/f5FDW6A493 — La Provence OM (@OMLaProvence) May 3, 2022

Pour résumer Le stade Vélodrome sera plein jeudi soir pour la demi-finale retour d'Europa League Conférence contre le Feyenoord Rotterdam. L'avant-match sera marqué par les commémorations du 30e anniversaire de la catastrophe de Furiani.

Raphaël Nouet

Rédacteur