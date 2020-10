OM : un bon "coup à jouer" en Ligue des Champions ?

Demain soir, c'est l'Olympiakos en Grèce. Puis, il faudra également affronter le FC Porto et l'épouvantail du groupe, Manchester City. Bref, une tâche complexe pour André Villas-Boas qui devront nécessairement faire un sans-faute face à l'Olympiakos si ils veulent espérer quoi que ce soit.

En attendant, et pour le compte de La Provence, le consultant Eric Di Meco pense que son ancien club dispose d'un certain crédit. Des propos tenus dans les colonnes de La Provence. "Il y a peut-être un coup à jouer pour l'OM mais il faudra hausser son niveau. Si Andre Villas-Boas trouve la bonne formule, ça peut être sympa. D'autant que ce club est capable de faire de belles saisons européennes en étant en difficultés en championnat. On a eu les exemples de 2004 et de 2012. L'OM est capable de se transcender pour cette compétition. En tous cas, l'OM peut sortir de ce groupe.