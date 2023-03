OM : un grand d'Europe veut chiper Longoria à Marseille

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Arrivé à l'été 2020 à l'Olympique de Marseille en tant que directeur sportif, Pablo Longoria a été promu président du club phocéen en février 2021. Depuis, l'Espagnol fait des merveilles à la tête de l'OM.

Après Tudor, la Juventus vise Longoria et Ribalta

Ce qui attire les convoitises et notamment celle de la Juventus Turin. Déjà intéressée par l'entraîneur olympien, Igor Tudor, la Vieille Dame, qui est en pleine restructuration, serait intéressé également par Pablo Longoria et son bras droit, Javier Ribalta, pour former sa nouvelle direction sportive, si l'on en croit les informations de Tuttosport. Pour rappel, les deux hommes ont déjà eu une expérience à la Juve. C'était entre 2015 et 2018 pour Pablo Longoria et entre 2012 à 2017 pour Javier Ribalta.

