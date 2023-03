OM : un cadre d'Igor Tudor épate (encore) son monde

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Il y a quelques jours, sur les ondes de RMC, il avait été question de l'attaquant de l'OM, Alexis Sanchez. Au centre des vives critiques du consultant Stéphane Guy pour qui le Chilien n'était plus le joueur d'il y a quelques années. Des propos étonnants au sujet de l'un des meilleurs buteurs de notre championnat qui, depuis sa venue à l'OM l'été dernier, a déjà marqué à seize reprises toutes compétition confondues.

Alors qu'on ne sait si Sanchez poursuivra l'expérience phocéenne la saison prochaine, le quotidien La Provence a demandé son point de vue à l'ancien Troyen, Benjamin Nivet, quant à lui impressionné par le niveau de jeu du buteur chilien.

Extrait : "Ce n’est pas la carte d’identité qui parle mais les performances, tant qu’il est bon il continuera. À sa place, certains se ménageraient un peu mais ce n’est pas son cas, il effectue un grand travail défensif. Il n’a quasiment rien perdu en physique, en vivacité et en vitesse. Il est impressionnant. Même si la science a progressé, c’est plus difficile de durer avec le rythme toujours plus intense du foot."