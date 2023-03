OM : un cadre de Tudor raconte sa métamorphose

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

On le retrouve désormais dans l'effectif d'Igor Tudor. Parvenant même à sortir son épingle du jeu et à imposer sa présence par ses seules performances. Lui, c'est Cengiz Under, l'ailier Turc, qui a éprouvé les pires difficultés à rester au sommet de son art lors du changement d'entraîneur à l'OM. Ce qui marchait avec Sampaoli ne parvenait pas nécessairement à convaincre Tudor, qui a laissé le joueur sur le banc des remplaçants de longues semaines durant.

Ce n'est plus le cas désormais et Under a profité des médias du club pour en dire plus sur les dessous de son retour au premier plan. "J’ai rencontré des difficultés au début. Le coach essayait de me motiver en insistant et en répétant ce qu’il fallait faire sur le terrain. J’étais parfois énervé parce que je voulais répondre aux attentes. Maintenant, j’ai pris conscience de tout ça même si à l’époque je pensais différemment. J’ai beaucoup évolué sur le plan mental et dans l’état d’esprit. Le Cengiz du début de saison est très différent de celui d’aujourd’hui. Je me sens très bien et je fais beaucoup de choses sans aucun problème, physiquement notamment. Je me sens beaucoup mieux que l’année dernière sur ce point. Je travaille beaucoup. Quand on travaille, on a forcément des résultats. L’entraîneur m’apporte beaucoup. Grâce à lui, je me sens mieux physiquement, je cours beaucoup plus et suis plus combatif. De ce fait, j’aide davantage mes coéquipiers. En ce moment, tout va bien pour moi."