OM : un cadre déclassé par Tudor voit grand pour la fin de saison

Avec la blessure d'Amine Harit et le questionnement autour de Gerson, Dimitri Payet a de grandes chances de faire son grand retour au premier plan en deuxième partie de saison, lui qui avait été relégué à un rôle de remplaçant par Igor Tudor. Le Réunionnais est en jambes et a marqué à deux reprises lors des matchs de préparation avec l'OM. Dans une interview à La Provence, il s'est prononcé sur les objectifs pour la fin de saison.

« La Coupe de France, évidemment, c'est un objectif »

« Se qualifier pour la Ligue des champions, c'est l'objectif fixé. On n'y est pas pour l'instant, mais on n'est qu'à mi-parcours », a déclaré le capitaine marseillais au quotidien régional. « Le calendrier sera plus léger. Puis la Coupe de France doit être un objectif aussi. On était engagé sur trois compétitions. On devait passer les poules en Ligue des champions, ç'aurait été quelque chose de grand d'y parvenir. Aujourd'hui, c'est plus difficile de gagner le championnat, même si Monaco ou Lille l'ont fait par le passé. Mais quand on voit qu'ils (le PSG) sont invaincus et ont une telle avance, on sait que c'est compliqué. La Coupe de France, évidemment, c'est un objectif ».