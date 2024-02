OM : un cadre du vestiaire pris à partie par les supporters !

Zapping But! Football Club

Valentin Rongier s’en rappellera longtemps. Absent des terrains depuis novembre en raison d'une fracture de la rotule du genou gauche, le capitaine de l'OM était présent, mardi à la réunion de crise avec la direction, le staff et des représentants des supporters. Si cette rencontre s'est passée dans le calme et sans aucun accrochage, Rongier en a pris pour son grade.

« C'est un bon gars mais... »

Un fan présent sur les lieux ne l’a en effet pas raté. « Rongier est celui qui a pris le plus la parole, explique le supporter en question dans La Provence. On lui a rien dit de méchant, juste qu'il était trop lisse à l'image de cette équipe. C'est un bon gars, mais on lui a fait comprendre qu'il ne véhiculait pas l'image du club. »

Podcast Men's Up Life