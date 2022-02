OM : un cauchemar des Marseillais a inspiré un ancien Vert et Marseillais

Zapping But! Football Club OM : faut-il reposer Dimitri Payet ?

Au cours d'une longue interview au site Oh My Goal, Bafé Gomis (36 ans), qui est retourné à Galatasaray cet hiver après une expérience en Arabie Saoudite, est revenu sur sa très longue carrière, démarrée à Saint-Etienne, poursuivie à Lyon, Swansea, Marseille, Galatasaray et Al-Hilal. Et l'on apprend que la date maudite du 19 décembre 1999, celle d'une déroute olympienne (1-5) à Geoffroy-Guichard avec un quadruplé d'Alex, a inspiré la célébration de celui que l'on surnomme La Panthère...

"Quand j’étais petit, en 1999, j’étais au centre de formation et il y a un match Saint-Etienne-Marseille. Alex marque et il fait la panthère. Moi, je débute un jour un match en Coupe de la Ligue contre Marseille. Fousseni Diawara me dit : "Tu te rends compte, tu vas jouer ce match. Si tu marques, qu’est-ce que tu fais ?". Je lui dis que je ne sais pas. Il me dit : "Si tu marques, tu fais la panthère". Il s’avère qu’on fait un super match et que je marque. Je commence à faire la panthère. La panthère, c’est toute une histoire. C’est Salif Keita, mondialement connu à l’époque. S’il y avait toutes ces télévisons, il aurait été ballon d’or. C’est un hommage à Alex, à l’ASSE et surtout à Salif Keita. Quand tu vois un joueur africain qui a joué sous ses couleurs avec succès, tu t’identifies. C’est devenu ma marque de fabrique. Quand je vois que cette célébration est reprise même dans FIFA, c’est une fierté car tout le monde joue à ce jeu".