OM : un champion 2010 enfonce un peu plus Balerdi

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

L'année 2023 est très compliquée pour Leonardo Balerdi. Totalement dépassé face à Nice (1-3), Paris (0-3) et Annecy (2-2, 6 t.a.b. à 7) au Vélodrome, l'Argentin a en plus été expulsé dimanche au bout d'une demi-heure contre Strasbourg (2-2). Un carton rouge très sévère tant son accrochage avec Gueye est léger mais il n'empêche qu'il a laissé son équipe à dix pendant une heure et que celle-ci a craqué dans les dernières minutes. Le défenseur central est tellement au centre des critiques qu'un supporter a cru bon d'entamer une grève de la faim pour réclamer son départ !

Et le pire, c'est que même les anciens joueurs reconvertis consultants ne sont pas tendres à son égard, tel Benoît Cheyrou, champion de France 2010 avec l'OM : « On se rappelle du but de Brahimi avec Nice ici où il avait ouvert le mauvais côté pour un défenseur. Il a des attitudes parfois, en un contre un, qui peuvent choquer certains défenseurs. Ce but contre Nice avec cet angle ouvert sur le pied gauche de Brahimi, j’ai été choqué personnellement et pourtant je n’étais pas défenseur, mais milieu. Dans les attitudes défensives, je n’étais pas plus rapide que Balerdi, et parfois, c’est difficile de défendre avec un déficit de vitesse. C’est son cas. Mais par contre, il y a une orientation du corps possible pour essayer d’écarter le joueur vers l’extérieur même en étant lent ».