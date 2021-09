OM : un champion 2010 pense que Sampaoli n’est pas honnête avec Mandanda

Zapping But! Football Club

Ce soir face au RC Lens, Pau Lopez devrait de nouveau être titularisé dans les cages de l’OM. Et tenter de devenir le premier gardien à débuter son aventure à Marseille par quatre matches de championnat sans encaisser de but. Mais cette statistique est quelque peu trompeuse car l’Espagnol n’a pas encore fait oublier Steve Mandanda. Il a eu trop peu de travail pour ça. Ce qui laisse le champ libre aux partisans du Fenomeno pour faire sa promotion, tel Edouard Cissé qui, ce dimanche dans les colonnes de La Provence, estime que son partenaire lors du titre de champion de France 2010 est victime d’une injustice.

« Objectivement, c’est surprenant. Steve est bon au pied et il peut jouer très haut. Il peut carrément le faire. De mon temps, à l’entraînement, il jouait dans le champ ! Ce n’est pas un problème pour lui de repartir au pied. J’espère que Sampaoli lui a donné la vraie version. C’est un vrai déclassement. Il était capitaine et du jour au lendemain, il se retrouve remplaçant. » Il est vrai que dans le jeu au pied, Lopez ne s’est pas encore montré supérieur à Mandanda. Et encore moins dans les arrêts…

🔵⚪ Peut-on aimer l'immense Steve Mandanda sans dévaloriser notre recrue Pau Lopez ? #TeamOM



C'est la question que je vous pose. pic.twitter.com/jgAdXotVyU — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) September 25, 2021