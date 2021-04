OM : un champion du monde tacle un Marseillais après Bayern - PSG

Hier soir, les supporters de l'OM et Lothar Matthäus avaient un point commun : ils soutenaient le Bayern Munich. Hélas pour eux, le PSG a fait preuve d'une réussite insolente et s'est imposé 3-2. Ce qui a valu une avalanche de critiques aux champions d'Europe en titre, notamment de la part du vainqueur de la Coupe du monde 90, très virulent à l'encontre des recrues estivales, notamment un certain Bouna Sarr, que les fans phocéens connaissent bien.

"Bouna Sarr, ce n'est pas un joueur du Bayern"

“Lewandowski a probablement dû mordre son canapé à la maison et regretter de ne pas être là, a déclaré Matthäus au micro de la Sky. Le Bayern a eu tellement d’occasions qu’ils ont laissé passer la victoire misérablement. Mais cela reste un grand match, une promotion pour le football. Le Bayern a dominé mais le PSG a simplement été plus efficace. Et Mbappé a de nouveau montré sa classe mondiale."

"Le Bayern Munich n’a plus la qualité qu’il avait l’an dernier. Bouna Sarr, Marc Roca et Douglas Costa, ce ne sont pas des joueurs du Bayern. Mais je pense que le Bayern a une grande chance de passer au match retour. Paris doit passer une très bonne journée, mais vous n’aurez pas cette chance la prochaine fois.”