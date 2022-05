OM : un chèque astronomique tout près de filer sous le nez de McCourt avant le Mercato !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Un cataclysme pourrait survenir à l’OM dès le coup de sifflet final de la saison en cours. Dans son édition du jour, La Provence a fait les caculs au sujet d’une possible non qualification du club phocéen pour la prochaine Ligue des champions.

Les Marseillais qui ont perdu la deuxième place pour le moment au profit de l'AS Monaco lors de la 37e journée, sont actuellement sur la troisième et dernière marche du podium, et devraient donc jouer des barrages en août s’ils veulent disputer la C1 la saison prochaine. Si ce classement reste inchangé le week-end qui arrive après la 38e journée de L1, il faudrai alors renoncer à toucher directement les 30 à 50 millions d’euros gagnés par les équipes qualifiées pour la prestigieuse compétition européenne.

Selon le quotidien régional, cette douche froide remettrait en question le mercato de l’OM qui ne pourrait prétendre à récupérer cet argent qu’une fois avoir passé les barrages et validé sa qualification à la fin de mois d’août. L'OM peut cependant toujours espérer terminer à la deuxième place et se qualifier directement lors de la dernière journée de championnat en misant sur un meilleur résultat à domicile contre le RC Strasbourg que celui de l’ASM à Lens.

