OM : un comité d'accueil particulier attendait Milik à la Commanderie

Buteur pour l'OM face à la Lazio jeudi soir (2-2), Arkadiusz Milik avait de la visite hier du côté de la Commanderie. En effet, comme le rapportent La Provence et La Marseillaise, plusieurs supporters étaient venus directement de Pologne pour rencontrer l'attaquant du club phocéen. Une rencontre qui a pu avoir lieu après l'entraînement.

Français vivant en Pologne à Slupsk et supporter marseillais, Christophe a expliqué ce que ça représentait pour lui de voir Arek Milik dans son club : « J'ai profité des matchs contre Rome et Metz pour effectuer un petit pèlerinage et rencontrer Arek Milik. Depuis qu'il est à l'OM, la Pologne suit de près la Ligue 1 ».

Quant à savoir si Milik avait un problème d'intégration dans le jeu mis en place par Jorge Sampaoli, le supporter balaye d'un revers de main les soucis : « Il faut qu'il s'entende un peu mieux avec ses partenaires. C'est à eux aussi d'apprendre à jouer avec lui. Mais ça va venir, on ne peut être que confiant ».