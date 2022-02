OM : un couac a fragilisé Sampaoli avant Nice, des séquelles dans le vestiaire marseillais ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Il n’y avait qu’à voir la tête renfrognée de Valentin Rongier au coup de sifflet final de l’élimination à Nice mercredi en Coupe de France (1-4) pour se rendre compte que la gifle pourrait avoir laissé des séquelles dans le vestiaire de l’OM. Pour L’Équipe, l'ampleur de la défaite marseillaise a même laminé le vestiaire de l’OM, une « équipe vraiment marquée par la gifle reçue à Nice. »

La Provence ne dit pas autre chose. Le quotidien, régional, après avoir discuté des choix hasardeux de Jorge Sampaoli à l’Allianz Riviera, met l’accent sur la fébrilité nouvelle de la base arrière de l’OM. Après avoir eu la meilleure défense de L1 en ayant encaissé seulement 15 buts en 19 rencontres, Pau Lopez est en effet allé chercher huit fois le ballon dans ses cages lors des trois dernières rencontres.

Un tel bilan fragilise forcément le vestiaire d’autant que, en interne, un autre couac n’a pas été digéré : l’absence de Bamba Dieng et Pape Gueye à Nice. D’après le quotidien sportif, l’OM avait pourtant tout fait pour rapatrier les deux Sénégalais dès lundi, au lendemain de leur sacre à la CAN au Cameroun. Depuis, les dirigeants et le staff phocéens « n’ont quasiment pas échangé avec leurs joueurs pour les congratuler après le sacre. » Ambiance...

