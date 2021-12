OM : un gros coup dur et une odieuse polémique avant le FC Nantes

Zapping But! Football Club Le brief d'avant-match : Olympique de Marseille FC Lorient

Jorge Sampaoli ne devrait pas avoir toutes ses armes à disposition en attaque face au FC Nantes (21h). Cengiz Ünder, touché au dos depuis la trêve internationale de novembre, ne s’est quasiment pas entraîné depuis une semaine. Et hier non plus. Selon L’Équipe, son forfait contre les Canaris semble très probable.

Bamba Dieng, touché à un genou en Ligue Europa jeudi, ne fera pas le déplacement à la Beaujoire, où Dimitri Payet devrait rejouer pour la première fois devant du public après les incidents de l’OL. En parallèle du sportif, l’OM doit gérer une polémique dont il se serait bien passé. Comme déjà évoqué hier, Troyes a dénoncé dans un communiqué des propos racistes tenus à l'encontre de son joueur Hyun-Jun Suk durant la rencontre au Vélodrome dimanche (1-0).

« Le samouraï, il l’a découpé deux fois », « Il va en faire des sushis » : un passage enregistré par les micros du diffuseur de la L1 laisse entendre des propos faisant référence aux origines asiatiques de l'international sud-coréen après un tacle sur Pape Gueye, sans qu'on puisse formellement identifier d'où ils ont été proférés. Du côté de l’OM, on a découvert l’affaire en début de soirée. Pablo Longoria « a tenu à appeler le président de Troyes pour présenter ses excuses auprès du club et du joueur. »

🗞Cengiz Under ne s’est pas entraîné ce mardi, il devrait être forfait face à Nantes. Tout comme Bamba Dieng, touché au genou en Ligue Europa, et qui ne fera pas le déplacement. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/hjSLW9P3tL — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) November 30, 2021