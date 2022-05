OM : un crack de Sampaoli a bluffé Olivier Echouafni

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Après sa défaite contre Lyon (0-3) et son élimination européenne conrre Feyenoord, l'OM a remarquablement réagi en s'imposant sans trembler à Lorient (3-0) dimanche soir malgré l'absence de Dimitri Payet. Un succès salué par Olivier Echouafni, dans L'Equipe du Soir.

« Cette victoire peut paraitre surprenante après Lyon et Feyenoord mais elle est logique, a commenté l'ancien milieu de terrain. L'OM a envoyé un signal fort à ses concurrents. J'avais trouvé Guendouzi émoussé contre Feyenoord mais quand on voit sa prestation à Lorient... » Buteur au Moustoir, l'ancien Merlu a en effet encore brillé en Bretagne, lui qui avait eu du mal à tenir la cadence en Ligue Europa Conference trois jours plus tôt.

Pour résumer « Cette victoire peut paraitre surprenante après Lyon et Feyenoord mais elle est logique. L'OM a envoyé un signal fort à ses concurrents. J'avais trouvé Guendouzi émoussé contre Feyenoord mais quand on voit sa prestation à Lorient... », a commenté Olivier Echouafni.

Laurent HESS

Rédacteur