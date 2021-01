OM : un désastre passé inaperçu a succédé à la polémique Payet - Villas-Boas

L’OM a tout intérêt de prendre des points dans ses deux matches en retard contre le RC Lens et l’OGC Nice s’il veut continuer à se mêler à la course au titre. Depuis un mois, la machine semble en effet grippée. Après un succès probant sur le Montpellier HSC mercredi (3-1), les hommes d’André Villas-Boas sont retombés dans leurs travers samedi à Dijon (0-0). Pour cette rencontre, Dimitri Payet avait encore été placé sur le banc des remplaçants. En guise de sanction d’AVB ? La thèse est soutenue depuis qu’une rumeur faisant état d’un récent entraînement zappé par le milieu de 33 ans a fuité ce week-end.

« La rentrée de Payet est un désastre »

Le « Special Two » a rétabli sa vérité sur ce dossier sensible. « Avec Dim', il n'y a pas d'histoire, de Twitter ni de confrontation. On est clair, lui et moi. Je ne vais pas trop en parler, c'est entre lui et moi, a-t-il déjà coupé court. Je pense qu'il doit revenir avec sa force. J'ai confiance en lui, c'est un mec que j'adore. On a besoin de lui au top niveau. Je pense qu'il va le retrouver. Si cela peut commencer mercredi contre le PSG... »

AVB ne croit pas si bien dire puisque l’entrée de Payet à Dijon a été calamiteuse. Les faits sont résumés par Thomas Bonnavent : « Pas un seul corner qui a dépassé le premier poteau. La rentrée de Payet est un désastre. Sa gueguerre d'ego va forcément plomber le jeu marseillais. 8 centre, 1 réussi. Presque 50% de ballons perdus », a listé récemment le journaliste sur Twitter. Pour rappel, Payet pourrait être titulaire ce soir en pointe à Lens...