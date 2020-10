OM : un effectif digne un promu pour Villas-Boas ?

Les habitués de RMC savent combien Kévin Diaz peut avoir la dent dure avec l'OM. Lorsqu'il a commenté le premier match de Champions League sur la pelouse de l'Olympiakos (0-1), tout le monde en a pris pour son grade, d'André Villas-Boas à Dimitri Payet en passant par Dario Benedetto. Hier encore, l'ancien footballeur a durement attaqué l'actuel effectif phocéen, estimant qu'il n'avait pas plus de talent que celui de Lorient, que la différence se faisait au niveau du prestige du club…

"Ils bénéficient du poids du maillot"

« Je suis persuadé que cette équipe de l’OM et Villas-Boas, aujourd’hui en Ligue 1, bénéficient beaucoup du poids du maillot et de l’écusson qu’ils ont sur les épaules. Je suis presque persuadé que les équipes qui rencontrent l’OM ont de l’appréhension parce qu’ils jouent contre Marseille. Tu les mets avec le maillot de Lorient, les mêmes joueurs, la même qualité, je ne suis même pas sûr qu’ils ne se fassent pas rouler dessus tous les week-end ! J’ai l’impression que les adversaires les respectent encore pour ce qu’ils ont fait l’an dernier et ce que représente le club. C’est un peu la chance de l’OM cette saison. »

Un constat qui s'appuie beaucoup sur la contre-performance face à Manchester City (0-3) mardi. Comme la plupart des consultants, Diaz oublie que l'OM retrouve la Champions League après sept ans d'absence, que son effectif est inexpérimenté à ce niveau et que son budget ne lui permet pas de boxer dans la même catégorie que les Anglais…