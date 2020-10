OM : Un énorme chantier attend Villas-Boas, deux stats le confirment

A 10 contre 11 suite à l'expulsion de Dimitri Payet, l'OM a tout de même réussi à ramener un point de Lyon dimanche soir. Mais cet Olymoico a confirmé le début de saison poussif des Marseillais et des Lyonnais.

Les hommes d'André Villas-Boas n'ont cadré qu'un tir à Décines : celuide Payet, sur l'ouverture du score. Et Opta donne deux stats qui montrent à quel point l'OM est en difficulté offensivement et défensivement cette saison. En effet, après 6 journées, jamais l'OM n'avait autant concédé de tirs et aussi peu tiré au but depuis la saison 2006-07 !