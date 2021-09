OM : un énorme danger accompagne le retour de Milik

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

À quand le grand retour d’Arkadiusz Milik ? Blessé au genou lors du match à Metz en fin de saison dernière, l’attaquant polonais de l’OM prend son mal en patience pour faire son come-back à la compétition.

Il y a quelques jours, L’Équipe a fait savoir que Milik (27 ans) était espéré en interne la semaine prochaine. Raymond Domenech estime que ce retour pourrait finalement plus chambouler les plans de l’OM qu’autre chose étant donné que l’équipe drivée par Joege Sampaoli a trouvé son style et sa vitesse de croisière sans lui.

« Moi je trouve que cette équipe est emballante. On prend plaisir à la voir jouer. Il peut toujours se passer quelque chose. Mais, j’ai l’impression aussi que cette équipe de Monaco c’est l’équipe B de l’année dernière, a-t-il analysé sur la chaîne L’Équipe. Le vrai numéro 9 va enlever le milieu comme Harit, comme Payet qui est là entre deux et qui gêne toutes les défenses parce qu’en fait ça décroche en permanence et ça part sur les côtés. Le fait de remettre quelqu’un dans l’axe va faire un vrai 4-3-3 qui sera différent et qui ne mettra pas les milieux dans la même situation. »