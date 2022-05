OM : un énorme dossier sort sur Caleta-Car avant son match du rachat contre le Feyenoord

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Il y a une semaine, Duje Caleta-Car vivait un cauchemar sur la pelouse du Kuip (2-3). Parfaitement pressé par les attaquants du Feyenoord, le Croate a été considérablement gêné dans ses relances et, cerise sur le gâteau amer, il a en plus commis une grossière erreur de relance ayant abouti au troisième but adverse, dès le coup d'envoi de la seconde période. Trois jours plus tard, il a encore été dans le dur face à l'OL (0-3). Ce soir, il est donc attendu au tournant, bien que Jorge Sampaoli lui ait renouvelé sa confiance.

Mais Caleta-Car est d'autant plus invité à sortir une performance XXL contre le Feyenoord que l'ancien défenseur marseillais Ronald Zubar a fait une révélation sur son arrivée à l'été 2018 : "Caleta-Car, j’étais pas du tout fan, pour être honnête. Salzbourg voulait s’en débarrasser parce qu’il était lent, c’était les retours que j’avais en interne". Et dire qu'Andoni Zubizarreta, Rudi Garcia et Jacques-Henri Eyraud l'ont vendu comme un futur grand, assurant qu'il valait largement les 19 M€ investis...

Caleta-Car last night 😂

Pour résumer Auteur d'une énorme boulette lors du match aller, Duje Caleta-Car est attendu au tournant ce soir contre le Feyenoord Rotterdam. Surtout qu'un dossier vient de sortir concernant son arrivée à l'OM à l'été 2018, à une époque où Rudi Garcia, Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud étaient aux commandes...

