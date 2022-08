OM : un entraîneur de légende voit Tudor redonner ses lettres de noblesse au Droit au but

Zapping But! Football Club Faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Après une arrivée tardive et une campagne de matches amicaux calamiteuse, Igor Tudor a mis tout le monde d'accord avec la victoire sur Reims (4-1) dimanche dernier. Mais cela demande tout de même confirmation car l'opposition champenoise était très faible. Après Brest ce soir, on en saura plus. Mais les feux, qui étaient au rouge vif il y a une semaine, sont désormais au vert. Dans La Provence du jour, Gérard Gili, entraîneur de l'OM de 1988 à 1990 puis de 1995 à 1997, estime que le Croate et son jeu direct sont même bien placés pour redorer un Droit au But qui avait quelque peu terni ces dernières années...

"La saison passée, l'entraîneur leur demandait d'avoir une possession de balle très importante, de jouer de façon très latérale, un peu comme au handball. Là, le principe de Tudor, tous les joueurs le connaissent : trois derrière, deux pistons sur les côtés, deux qui travaillent au milieu et un trident avec une pointe. Ce n'est pas quelque chose qu'ils découvrent, ils reviennent à quelque chose qu'ils connaissaient. Ce qui fait marcher un système, c'est la rigueur avec laquelle les joueurs appliquent leur part de boulot, chacun dans son rôle et dans sa zone. On peut facilement passer d'une méthode comme celle de l'an passé, qui est moins naturelle que celle d'aujourd'hui. Là, c'est assez classique comme système. Ma première impression est très bonne. J'aime que ça aille vers le but adverse, que tous les joueurs puissent exprimer leurs qualités. C'est un style de jeu qui ressemble à l'OM."