OM : un entraîneur honni des supporters pour De Le Fuente et Bakambu à l'Olympiakos

Dans l'histoire récente de l'OM, la saison 2015-16 demeure un point bas, très bas. Débutée avec optimisme sous les ordres de Marcelo Bielsa, elle avait basculé dès la 1ère journée avec une défaite à domicile contre Caen (0-1) qui avait vu l'Argentin s'en aller car les promesses de recrutement de Vincent Labrune n'avaient pas été tenues. Pour le remplacer, l'actuel président de la LFP avait opté pour Michel. Gloire du Real Madrid dans les années 80-90, l'Espagnol présente bien, est sympathique mais n'est clairement pas fait pour ce métier.

Il n'avait tenu que huit mois avant de se faire virer dans le sprint final. Sous sa conduite, l'OM avait gagné 16 matches, en avait perdu 12 et avait été tenu en échec à 18 reprises. Sans regret, donc. Mais ce mardi, l'Olympiakos a décidé de le nommer en remplacement de l'Espagnol Carlos Corberan. Eliminé de la C1, battu lors de ses deux premiers matches de C3 (dont un 1-2 à Nantes) et par l'Aris Thessalonique (1-2) dimanche, ce dernier n'a pas survécu à ce mauvais début de saison. Michel a déjà œuvré à l'Olympiakos, de 2013 à 2015. Il y avait remporté deux championnats et une Coupe de Grèce à la tête d'une équipe qui, il est vrai, domine outrageusement les débats dans son pays. Voilà au moins un endroit où Michel a laissé un bon souvenir...