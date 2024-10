OM : un futur talent serait déjà à Marseille

Bien trop tôt pour le dire. Et même évoque une future pépite. Seule certitude, l'OM semble avoir flairé un bon coup en allant recruter l'été dernier un jeune attaquant prometteur du nom de Robinio Vaz, âgé de 17 ans et qui évolue en National 3 sous les couleurs du club phocéen.

"Ce qu'il accomplit est exceptionnel"

Sans doute pour cette raison, d'ailleurs, que La Provence, le quotidien régional marseillais, est revenu sur ses premiers mois au travers d'un article. Et de donner la parole à l'entraîneur de la réserve, un certain Jean-Pierre Papin qui, en matière d'attaquants talentueux, sait bien entendu de quoi il parle. "À seulement 17 ans, ce qu’il accomplit est exceptionnel. Après une saison complète en National 3, il sera totalement transformé." De son côté, au travers de propos publiés sur le site FootballclubdeMarseille, Bastien Cordoléani, spécialiste des équipes de jeunes de l’OM, estime que "Vaz est un joueur de grande qualité. Avec son gabarit, il sait garder la balle dos au but tout en apportant de la percussion grâce à sa capacité à se retourner rapidement."

Le grand attaquant de demain ? Prudence.