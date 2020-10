OM : un « grantakan » pousse en silence à Marseille

Les jeunes du centre de formation de l’OM ont grincé des dents en voyant débarquer Luis Henrique. Pourquoi en effet suer à grosses gouttes pour convaincre les dirigeants de miser sur ui quand ces derniers déboursent 8 millions d’euros pour le Brésilien ? Dans quelques années, cette incongruité sera peut-être obsolète puisqu’un étendard est déjà tout trouvé : Salomon Cissé. Né en 2005, le neveu du célèbre Djibril fait déjà saliver l’ancien buteur de l’OM.

« C’est une petite pépite. Il est plus doué que moi au même âge, techniquement plus fort. Ce n’est pas la même génération : aujourd’hui, ils n’apprennent pas les mêmes choses, ils sont un peu plus en avance que nous. Il joue numéro 9 aussi. Il était au pôle espoirs à Aix-en-Provence, il appartient à l’OM. On attend de voir. Il est jeune, il faut confirmer, assure Cissé dans La Provence. Il progresse tranquillement, sans se prendre la tête. Je lui donne des conseils, mais je ne force pas les choses. S’il veut m’appeler, il peut. Mais il faut laisser avancer les jeunes, qu’ils fassent des erreurs, et les comprennent d’eux-mêmes. Même si, avec mon frère, nous sommes sur le qui-vive. Je lui souhaite beaucoup de bien. »