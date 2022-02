OM : un gros coup dur pour les ultras avant l'Olympico ?

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine?

Il y a une heure, le journaliste de Maritima Médias Enzo Buonalana a publié sur son compte Twitter une photo du local du Commando Ultra 84 d'où s'échappe une épaisse fumée. Un camion de pompier est devant la bâtisse, Buonalana écrivant qu'un incendie semble s'être déclaré dans le quartier général du plus ancien groupe ultra de France, situé à quelques minutes à pieds du Vélodrome.

Pas plus d'informations pour l'instant. Pour rappel, le Commando Ultras 84 n'a évidemment pas pris la route de Lyon, où l'OM joue ce soir. En effet, non seulement ce match en retard de la 14e journée est à huis clos suite à l'incident du jet de bouteille sur Dimitri Payet mais, en plus, le préfet du Rhône a pris la mauvaise habitude d'interdire leur présence au Groupama Stadium...

🔥Un incendie semble s'être déclaré dans le bâtiment qui abrite le local des Ultras de l'Olympique de Marseille. Les pompiers sont sur place...#TeamOM pic.twitter.com/DJ59iQI8e7 — Enzo BUONALANA (@Enzobuonalana) February 1, 2022