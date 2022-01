OM : un gros problème en vue avec Karabagh ?

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

La saison de l'Olympique de Marseille aura décidément été riche en rebondissements, sur le terrain comme en dehors. L'Equipe nous apprend en effet que le club provençal pourrait être contraint de délocaliser son barrage aller d'Europa League Conférence contre Karabagh le 17 février prochain. La raison ? Le fameux pass vaccinal qui vient d'entrer en vigueur dans l'Hexagone !

Celui-ci ne reconnaît en effet que quatre types de vaccins. Or, les pays de l'Est ont surtout utilisé celui mis au point par la Russie. L'UEFA a prévenu l'OM de ce problème potentiel et les Phocéens sont dans l'attente de savoir quels vaccins ont utilisé les joueurs azéris, qui pourraient donc se voir refuser l'entrée du territoire. Etant organisateur du match, l'OM pourrait prendre la décision de le délocaliser à l'étranger. Il essaye aussi de savoir si l'isolement des joueurs de Karabagh durant tout leur séjour sur le territoire est possible. Après les incidents contre Galatasaray et le huis clos partiel contre la Lazio, ce serait un nouveau coup dur sur la scène continentale pour le club...

🔹OM-Karabagh pourrait se jouer à l'étranger.

Des joueurs de l'équipe de Karabagh ne sont pas vacciné avec des vaccins reconnus par la France. ( vaccin Russe🇷🇺) #TeamOM #OM — Le Reseau Olympien (@OM_LeReseau) January 27, 2022