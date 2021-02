OM : un heureux événement prêt à tout chambouler pour Sampaoli ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Il ne s’agit plus d’un secret : Jorge Sampaoli fait figure de favori pour remplacer André Villas-Boas à l’OM. RMC Sport a confirmé hier que les deux parties étaient même bien parties pour trouver un accord même si aucune négociation financière n’a été entamée avec l’Argentin, qui souhaite terminer la saison brésilienne avec l’Atletico Mineiro (26 février).

Sampaoli a accueilli le petit Bento dans la nuit

L’intéressé a encore quatre rencontres à disputer et il est toujours en course pour le titre avec une troisième place et six points de retard sur le leader du championnat brésilien. Une éventuelle arrivée sur le Canebière ne se ferait donc pas avant le mois de mars. D’autant plus qu’un heureux événement s’est greffé à ce délai. Lundi, à Belo Horizonte Sampaoli (60 ans) est en effet devenu papa pour la quatrième fois !

Il s'agit du deuxième enfant de l'entraîneur avec sa compagne Paula Valenzuela. Le premier, prénommé Léon, est également né au Brésil l'année dernière alors qu'il était en poste à Santos. Il a également deux autres enfants plus âgés d'une précédente union. Reste désormais à savoir quel impact aura cette heureuse nouvelle sur sa carrière.