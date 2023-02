OM : un indésirable de Tudor se refait une santé à l’étranger

Arrivé l’été dernier à l’OM Luis Suarez (25 ans) a quitté le club phocéen lors du mercato hivernal, après six mois au club. En effet, l’attaquant colombien n’était pas dans les plans du coach croate Igor Tudor. Prêté, avec option d’achat à Alméria, l’ancien joueur de Grenade retrouve des couleurs sous son niveau maillot.

Lors de la 12ème journée de Liga, il a inscrit son deuxième but en trois matchs depuis qu’il est revenu en Espagne.

[🎥 VIDEO - BUT] 🇪🇸 #LaLiga

👀 Des nouvelles de Luis Suarez !

👏 L'attaquant prêté par l'OM à Almeria marque face au Betis et signe son 2ème but de la saison en Liga ! pic.twitter.com/N2QAjDGIPJ