OM : un indice rassurant sur la santé d'Arkadiusz Milik

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Sorti sur blessure à la 27e minute de la rencontre entre la Pologne et l'Ecosse, l'état de santé du fragile Arkadiusz Milik inquiète beaucoup du côté de l'OM. Alors que les commentateurs redoutaient une blessure musculaire et plusieurs semaines d'indisponibilité pour l'ancien buteur de Naples, le sélectionneur polonais Czeslaw Michniewicz s'était voulu rassurant immédiatement après le match :

« Arek s’est fait mal avant le match. Il a ressenti une gêne musculaire à la cuisse. Arek m’a dit que ce n’était pas grave. Il s’est juste senti mal à l’aise et a demandé le changement. Heureusement, il n’a pas joué plus et n’a pas déchiré son muscle. On va tout faire pour qu’il soit là mardi », avait glissé le technicien rassurant sur sa possible présence pour le barrage Pologne – Suède de mardi.

Si Arek Milik devait quand même passer des examens ce vendredi pour connaître l'étendue exacte de sa blessure musculaire, le joueur n'a pas été renvoyé à l'OM suite à ceux-ci. Un bon présage ? On va quand même attendre le communiqué de la Fédération polonaise pour être définitivement rassuré...

Milik est toujours en sélection Ce vendredi, Arkadiusz Milik a passé des examens suite à sa sortie sur blessure lors de Pologne - Ecosse hier... Mais il n'est pas rentré à Marseille dans la foulée. Un signe que le pépin de l'attaquant est moins grave que redouté ?

Alexandre Corboz

Rédacteur