OM : un joueur a provoqué la rupture entre Gattuso et Longoria

Zapping But! Football Club

Il faudrait un miracle, désormais, pour que Gennaro Gattuso soit encore l'entraîneur de l'OM en 2024-25. Car non seulement ses résultats sont mauvais, le jeu de l'équipe très décevant mais, en plus, l'Italien aurait perdu la foi en sa direction. Lui qui était pourtant très positif à son arrivée a complètement déchanté depuis. Et notamment à cause du mercato hivernal, marqué par le départ de Renan Lodi.

Il considérait Lodi comme une valeur sûre

Dans L'Equipe du jour, on peut lire que Gattuso n'a pas du tout digéré la vente du latéral gauche brésilien en Arabie Saoudite. Il aurait vécu cela comme un manque d'ambition de la part de sa direction. Le technicien considérait Lodi comme l'une des valeurs sûres de son effectif, ce qui est surprenant car ses prestations marseillaises ont été décevantes. Quoi qu'il en soit, il y aurait eu un avant et un après-Lodi pour Gattuso à l'OM.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🗞️ Les unes du journal L'Équipe du samedi 17 février 2024



Pour lire l'édition : https://t.co/C5bVCX0kyo pic.twitter.com/3xr01lA2Iu — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 17, 2024

Podcast Men's Up Life