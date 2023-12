OM : une starlette avoue avoir pleuré à cause de Gattuso !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Avec Gennaro Gattuso, Hirving Lozano est un peu comme Marcelino avec l'OM : il ne manque jamais une occasion de dire combien il a souffert de leur expérience commune ! L'attaquant mexicain est arrivé à Naples en août 2019 et, quatre mois plus tard, l'actuel entraîneur de l'OM a débarqué en Campanie pour succéder à Carlo Ancelotti. Il a immédiatement mis Lozano à l'écart, le renvoyant même d'un entraînement pour manque d'implication. Jusqu'au départ de Gattuso à l'été 2021, le Mexicain a peu joué et beaucoup souffert, comme il l'a redit sur le blog de la légende Hugo Sanchez :

"J’ai pleuré de désespoir avec ma femme"

"Il ne me connaissait pas, il ne savait même pas où je jouais. Quand vous êtes footballeur, il y a des moments où vous vous dites : "Wow ! Les choses ne vont pas bien ici". J’étais toujours sur le banc et c’est là que je me suis dit: "Il y a quelque chose". Cette année-là a été terrible. J’ai pleuré de désespoir avec ma femme. Vous vous rendez compte que vous êtes meilleur que beaucoup d’autres et vous vous demandez pourquoi ils ne vous donnent pas votre chance." Pour la défense de Gattuso, le problème ne venait pas forcément de lui puisque Lozano n'a jamais été titulaire sur la durée durant ses quatre années au Napoli...

