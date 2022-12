OM : un joueur du PSG anti-Marseille a chambré Guendouzi

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Mattéo Guendouzi a droit à beaucoup de moqueries (ou de félicitations, c'est selon...) depuis qu'il a refusé de poser avec ses partenaires tricolores pour une photo où ils devaient porter le maillot de leur club formateur. C'est que le milieu de l'OM a été formé au PSG et il ne voulait pas faire cet affront à un club qu'il a appris à apprécier. Cette polémique est un peu sortie de nulle part puisque la FFF précisait bien qu'il fallait revêtir la tunique du premier club amateur, ce que le PSG n'est pas a priori (sinon Mbappé aurait mis celui de Monaco et non de Bondy). Mais passons...

Guendouzi a donc droit à des remarques moqueuses depuis avant-hier et Presnel Kimpembé s'est joint à la fête. Le défenseur du PSG, qui n'a jamais caché son rejet de Marseille et de l'OM, a interpellé son ancien partenaire du centre de formation parisien sur les réseaux sociaux par un "T'es où ?". Une petite blague gentillette à laquelle le Marseillais aurait pu répondre en lui retournant la question puisque Kimpembé, blessé, n'est pas du voyage au Qatar avec les Tricolores...